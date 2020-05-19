Фермер з Дніпра надягнув на кіз захисні маски

Аня Мартинюк 19 травня 2020, 12:12

Інтернет-спільнота вибухнула догадками, навіщо тваринам маски.

Новину передає «Преса України».

В районі Дніпра Ігрень було помічено стадо кіз з захисними масками. За попередіними даними, місцевий фермер таким чином вирішив вберегти своє стадо від коронавірусу. Однак, представники інтернет-спільноти припустили, що кози нося маски для того, щоб не об'їдати чужі дерева та траву.

«Не знаю чому кози пасуться в масках, але у моєї мами козенята в масках завжди у дворі гуляють, щоб в рот всяку гидоту не тягнули :) діти все-таки)) а то гинули раніше через це, або зі шлунком проблеми були. А так все акуратно) зняли, поїли, попили і знову наділи», - відзначили коментатори.

Відповідні знімки з'явилися у спільноті «Події Ігрені» в Facebook.