Фермер з Дніпра надягнув на кіз захисні маски

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Інтернет-спільнота вибухнула догадками, навіщо тваринам маски.
Новину передає «Преса України».
В районі Дніпра Ігрень було помічено стадо кіз з захисними масками. За попередіними даними, місцевий фермер таким чином вирішив вберегти своє стадо від коронавірусу. Однак, представники інтернет-спільноти припустили, що кози нося маски для того, щоб не об'їдати чужі дерева та траву.
«Не знаю чому кози пасуться в масках, але у моєї мами козенята в масках завжди у дворі гуляють, щоб в рот всяку гидоту не тягнули :) діти все-таки)) а то гинули раніше через це, або зі шлунком проблеми були. А так все акуратно) зняли, поїли, попили і знову наділи», - відзначили коментатори.
Відповідні знімки з'явилися у спільноті «Події Ігрені» в Facebook.
12:44: З’явилися нові деталі вбивства дитини безхатьком у Дніпрі
11:51: Стоп коронавірус - У спортзалах Гонконгу облаштували захисні екрани
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