Стоп коронавірус - У спортзалах Гонконгу облаштували захисні екрани

Аня Мартинюк 19 травня 2020, 11:51

Світ починає оговтуватися від коронавірусної пандемії. Тим не менше, деякі заклади почали ретельніше облаштовувати захист для своїх клієнтів.

Новину передає «Преса України».

У спортзалах Гонконгу з'явилися пластикові екрани, які відділяють клієнтів один від одного під час занять. Таким чином власники спортзалів вирішили зупинити поширення COVID-19.

Крім того, перед тим, як пускати відвідувачів у заклад, їм вимірюють температуру. Однак, і це ще не все. Перед цим люди повинні заповнити декларацію про стан здоров'я.

Як відомо, Гонконг – це густонаселений фінансовий центр, тому заходи щодо поширення вірусу тут жорсткі.