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Світ починає оговтуватися від коронавірусної пандемії. Тим не менше, деякі заклади почали ретельніше облаштовувати захист для своїх клієнтів.
Новину передає «Преса України».
У спортзалах Гонконгу з'явилися пластикові екрани, які відділяють клієнтів один від одного під час занять. Таким чином власники спортзалів вирішили зупинити поширення COVID-19.
Крім того, перед тим, як пускати відвідувачів у заклад, їм вимірюють температуру. Однак, і це ще не все. Перед цим люди повинні заповнити декларацію про стан здоров'я.
Як відомо, Гонконг – це густонаселений фінансовий центр, тому заходи щодо поширення вірусу тут жорсткі.
12:44: З’явилися нові деталі вбивства дитини безхатьком у Дніпрі
11:51: Стоп коронавірус - У спортзалах Гонконгу облаштували захисні екрани
10:32: В Україні різко зменшилась кількість нових хворих з коронавірусом
09:15: Найбільшим приватним газодобувачем України стала ДТЕК Ахметова
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