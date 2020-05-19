Шмигаль анонсував відновлення роботи дитсадків

Аня Мартинюк 19 травня 2020, 11:14

Денис Шмигаль також розповів, коли відбудеться другий та третій етап виходу з карантину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 травня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що дитячі садки та метро запрацюють з 25 травня. Тим не менше, він наголосив, що остаточне рішення буде прийнято після консультації з місцевою владою. Також на рішення вплине епідермічна ситуація в кожному районі.

Денис Шмигаль нагадав, що 22 травня стартує другий етап виходу з карантину. За його прогнозом, якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться, то 1 червня відбудеться 3 етап виходу з карантину.

Нагадаємо, станом на 19 травня в Україні 18876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. На жаль, з них 548 завершились летально.