В Україні різко зменшилась кількість нових хворих з коронавірусом

Аня Мартинюк 19 травня 2020, 10:32

Всього 260 нових випадків було виявлено проти близько 500 у попередні дні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що кількість хворих на коронавірус становить 18876 осіб. Хворих побільшало на 260 людей. Варто зазначити, що кількість летальних випадків становить 548. Також 5632 пацієнти одужали.

Рекордсменами за кількістю хворих є місто Київ з 2359 випадками, Чернівецька область з 2742 випадками. Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 751 випадок;

Волинська область — 635 випадків;

Дніпропетровська область — 843 випадки;

Донецька область — 131 випадок;

Житомирська область — 573 випадки;

Закарпатська область — 911 випадків;

Запорізька область — 385 випадків;

Івано-Франківська область — 1235 випадків;

Кіровоградська область — 445 випадків;

Київська область — 1245 випадків;

Львівська область — 1098 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 263 випадки;

Одеська область — 784 випадки;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1188 випадків;

Сумська область — 164 випадки;

Тернопільська область — 1081 випадок;

Харківська область — 816 випадків;

Херсонська область — 168 випадків;

Хмельницька область — 267 випадків;

Черкаська область — 376 випадків;

Чернігівська область — 110 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій наразі у МОЗ відсутні. З початку року в Україні перевірили 47174 повідомлення про підозру на зараження коронавірусом.