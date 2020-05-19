Настал момент всадить нож в спину Сергея Аксенова!

Аня Мартинюк 19 травня 2020, 10:19

... На киче у Гоблина полный беспредел! Господи, что я несу?.... Простите, ради Бога! Совсем забыл, что криминальный авторитет среднего пошиба "Гоблин", с туповато-дебильным выражением лица и лексиконом сантехника местного ЖЭКа - ныне "великий государственный деятель" - "глава" оккупированного РФ украинского Крыма... Итак, ситуацию, сложившуюся к середине мая в Крыму, без преувеличения можно назвать катастрофической...

... Почти семь лет мы ждали этого момента и вот он, наконец, наступил. Настало время всадить нож в спину военного преступника, коллаборанта и изменника Родины Сергея Аксенова. Всадить по самую рукоять...

... Ситуация в Крыму настолько серьезная, что цепной пес Путина - "Гоблин" - впервые за семь лет посмел ослушаться команды своего хозяина и самостоятельно продлил карантин в Крыму до 31 мая. При этом, вследствие эпидемии коронавируса экономика оккупированного Крыма только в апреле-мае 2020 года недополучит 18,7 млрд рублей. Около 30% предприятий полуострова под угрозой закрытия, десятки тысяч - под угрозой увольнения.

Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма: "Если к первому июля не будут открыты мини-отели и пансионаты, а также межотраслевые организации, обслуживающие турбизнес, то 50% из них к зиме обанкротятся и будут выставлены на продажу.".

"Вице-премьер" Крыма Елена Романовская : "Крымчане массово встают на учет в центры занятости. На каждаго сотрудника центра приходится 1 тысяча обращений. Люди работают по 14 часов...".

... Помощь Москвы? Не смешите! Всемирноизвестное Х@йло, перепуганное и дезориентированное, отсиживается в своем личном бункере на Валдае... А глана "Роснефти" - одного из главных доноров экономики РФ - Игорь Сечин слезно просит у него финансовой поддержки на фоне мирового падения цен на нефть. А тут Крым со своими мини-отелями, частными перевозчиками и пляжными аттракционами! Более нет смысла описывать все "ужасы руськага Крыма".

... И Украина должны всадить нож в спину Аксенова. И этот нож может стать началом возвращения Крыма. Что же это за нож? Этот нож - украинские туристы: "нацики", "бендеровцы" и "фашисты", которых так ненавидит "антифашист" Аксенов. Именно они могут спасти от коллапса экономику "хотькамнейснеба" в 2020 году. Президент Украины должен принять решение и летом нынешнего года запретить украинским туристам посещать Крым... Категорически! Хватит ли разума у главы государства? Хватит ли силы воли? Не знаю. Но точно знаю - со слов известного херсонского фермера Игоря Брагинца - что с "той стороны" Северо-крымского канала россияне ведут интенсивные работы по очистке русла. Это означает, что идут активные сепаратные переговоры о подаче воды в оккупированный Крым... Зря. Это станет катастрофой для правительства Украины.

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизи".