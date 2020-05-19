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Інтернет-спільнота завалила Гордона дизлайками

Аня Мартинюк 19 травня 2020, 09:50
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Інтернет-спільнота завалила Гордона дизлайками

Інтерв’ю Дмитра Гордона з терористом Ігорем Стрєлковим зібрало більше дизлайків, ніж вподобань. 

Новину передає «Преса України». 

Вчора, 18 травня, журналіст Дмитро Гордон опублікував нове інтерв’ю. На цей раз його співрозмовником став російський терорист Ігор Стрєлков (Гіркін), який захищав на Донбасі інтереси Кремля.

Сам факт, що Гордон бере інтерв’ю у таких кадрів, як зрадниця України Наталія Поклонська та терорист Ігор Стрєлков, викликав у інтернет-спільноти негативні емоції.

Станом на 19 травня інтерв’ю зі Стрєлковим зібрало 20 тисяч вподобань на каналі Гордона у YouTube. Тим не менше, антивподобань виявилось більше – 27 тисяч.

За словами Гордона, його інтерв’ю нібито є спецоперацією, яка проводилась у співдружності з українськими спецслужбами. Однак, інтернет-спільнота цьому не повірила, зазначивши, що журналіст «здійснює акт інформаційної диверсії проти держави Україна, виступає в гібридній війні на боці військового злочинця і є посібником ФСБ РФ».

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