Найбільшим приватним газодобувачем України стала ДТЕК Ахметова

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У прес-службі компанії, яка належить Рінату Ахметову, заявили, що досягти високого результату вдалось завдяки ряду проектів.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі компанії ДТЕК Нафтогаз, яка належить найбагатшому українцю Рінату Ахметову, заявили про нове досягнення. ДТЕК Нафтогаз вперше вийшов на рівень видобутку природного газу в обсязі 5 млн кубометрів на добу. А саме в травні.
«Оновити добовий максимум видобутку вдалося завдяки реалізації стратегічних інфраструктурних проектів та програми глибокого буріння з введенням в експлуатацію нових високодебітних свердловин на Семиренківському і Мачухському родовищах в 2019 році, проведення заходів з інтенсифікації свердловин діючого фонду і впровадження інноваційних технологій», - зазначили у прес-службі.
До слова, станом на лютий ДТЕК Східенерго заборгувало Нафтогазу понад 1 млрд грн. Крім того, компанія ДТЕК заборгувала Укренерго 700 млн грн. А саме за послуги передачі електроенергії.
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