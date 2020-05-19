Найбільшим приватним газодобувачем України стала ДТЕК Ахметова

Аня Мартинюк 19 травня 2020, 09:15

У прес-службі компанії, яка належить Рінату Ахметову, заявили, що досягти високого результату вдалось завдяки ряду проектів.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі компанії ДТЕК Нафтогаз, яка належить найбагатшому українцю Рінату Ахметову, заявили про нове досягнення. ДТЕК Нафтогаз вперше вийшов на рівень видобутку природного газу в обсязі 5 млн кубометрів на добу. А саме в травні.

«Оновити добовий максимум видобутку вдалося завдяки реалізації стратегічних інфраструктурних проектів та програми глибокого буріння з введенням в експлуатацію нових високодебітних свердловин на Семиренківському і Мачухському родовищах в 2019 році, проведення заходів з інтенсифікації свердловин діючого фонду і впровадження інноваційних технологій», - зазначили у прес-службі.

До слова, станом на лютий ДТЕК Східенерго заборгувало Нафтогазу понад 1 млрд грн. Крім того, компанія ДТЕК заборгувала Укренерго 700 млн грн. А саме за послуги передачі електроенергії.