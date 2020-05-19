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Європа поступово виходить з карантинних обмежень. Так, Данія скасувала обов’язковий масковий режим.
Новину передає «Преса України».
З 18 травня у Данії почали повертатися до звичного життя після карантину. Тут відкрили свої двері такі заклади, як кафе, паби і ресторани.
Тим не менше, дистанцію між відвідувачами в один метр треба дотримуватися. Крім того, носити маски уже не обов’язково. Також людям дозволено збиратися групами по 10 людей.
Нагадаємо, ще раніше у Данії запрацювали школи та дитячі садки, салони краси та інші підприємства. Музеї, кінотеатри та зоопарки запрацюють у Данії у червні.
Як відомо, у країні зафіксовано майже 11 000 випадків зараження на коронавірус. З них 550 людей померли.
09:15: Найбільшим приватним газодобувачем України стала ДТЕК Ахметова
08:41: У Данії дозволили ходити без маски у паби та ресторани
08:05: Гордон знайшов виправдання інтерв’ю з терористом Стрєковим
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