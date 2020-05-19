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У Данії дозволили ходити без маски у паби та ресторани

Аня Мартинюк 19 травня 2020, 08:41
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У Данії дозволили ходити без маски у паби та ресторани

Європа поступово виходить з карантинних обмежень. Так, Данія скасувала обов’язковий масковий режим.

Новину передає «Преса України». 

З 18 травня у Данії почали повертатися до звичного життя після карантину. Тут відкрили свої двері такі заклади, як кафе, паби і ресторани.

Тим не менше, дистанцію між відвідувачами в один метр треба дотримуватися. Крім того, носити маски уже не обов’язково. Також людям дозволено збиратися групами по 10 людей.

Нагадаємо, ще раніше у Данії запрацювали школи та дитячі садки, салони краси та інші підприємства. Музеї, кінотеатри та зоопарки запрацюють у Данії у червні.

Як відомо, у країні зафіксовано майже 11 000 випадків зараження на коронавірус.  З них 550 людей померли.

 

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