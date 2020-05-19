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Гордон знайшов виправдання інтерв’ю з терористом Стрєковим

Аня Мартинюк 19 травня 2020, 08:05
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Гордон знайшов виправдання інтерв’ю з терористом Стрєковим

Журналіст запевнив, що брав інтерв'ю з російським терористом за сприяння спецслужб. Крім того, флешки з інтерв’ю він відправив до Гааги.

Новину передає «Преса України». 

Український журналіст Дмитро Гордон прокоментував своє інтерв'ю з терористом Ігорем Стрєлковим (Гіркін). Гордон заявив, що діалог проходив «по співдружності» з українськими спецслужбами.

«Інтерв'ю з Наталею Поклонською і з Ігорем Гіркіним були зроблені мною в співдружності з українськими спецслужбами. Ці інтерв'ю ніколи до цього не робив ніхто і ніколи ніхто в Україні не опитував ні Поклонську, ні Гіркіна щодо зради і злочинів, які були скоєні за участю цих людей на території України», - зазначив журналіст.

Він також додав, що флешки з матеріалами уже знаходяться в Гаазі. За його словами, ці свідчення стануть одними з основних у справі про незаконну анексію Криму та початок війни на Донбасі.

Гордон додав, що отримав подяку за інтерв’ю від першого заступника генерального прокурора Гюндуз Мамедова.

Нагадаємо, інтерв’ю Гордона з Гіркіним відбулось 18 травня. Воно тривало 4 години.

 

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