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Офіційна гривня в Україні продемонструвала зміцнення до долара та ослаблення до євро.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на 19 травня. Сьогодні офіційна гривня зміцнилась на 6 копійок відносно долара. Вона коштує 26,57 грн. Варто зазначити, що американська валюта показала найнижче значення за останні два місяці.
Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 28,79 грн. Офіційна гривня ослабла на дві копійки від попереднього встановленого банком курсу.
«Поведінка гривні мало відрізняється від поведінки переважної більшості валют країн, що розвиваються з переважно сировинним експортом», - заявляли раніше експерти.
Вони також порадили українцям за можливості тримати різну валюту.
08:05: Гордон знайшов виправдання інтерв’ю з терористом Стрєковим
07:30: Новий рекорд – Офіційна гривня знову зміцніла до долара
11:50: Гола дитина та безхатько – У Дніпрі трапилось жахливе вбивство
11:17: Паспорти здоров’я – Як подорожуватимуть українці після пандемії
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