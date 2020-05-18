МАУ закрила продаж квитків до 1 липня

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Євген Дихне розповів, з чим пов’язаний такий хід подій.
Новину передає «Преса України».
Президент компанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне повідомив, що авіаперевізник закрив продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня. За його словами, у компанії аналізують ситуацію у світі та Україні.
«Наш прогноз плачевний і Україна є частиною глобального тренду», - зазначив він.
Дихне вважає, що авіаринок відновиться не раніше, ніж у 2023 році. Він також спрогнозував зниження виручки авіакомпаній на 314 млрд доларів.
«Прискорений перехід на віддалену роботу призведе до структурних змін після COVID-19 і сповільнить відновлення попиту (бізнес-перельоти постраждають істотніше в результаті кризи)», - підсумував він.
11:50: Гола дитина та безхатько – У Дніпрі трапилось жахливе вбивство
11:17: Паспорти здоров’я – Як подорожуватимуть українці після пандемії
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