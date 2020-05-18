МАУ закрила продаж квитків до 1 липня

Аня Мартинюк 18 травня 2020, 13:52

Євген Дихне розповів, з чим пов’язаний такий хід подій.

Новину передає «Преса України».

Президент компанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне повідомив, що авіаперевізник закрив продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня. За його словами, у компанії аналізують ситуацію у світі та Україні.

«Наш прогноз плачевний і Україна є частиною глобального тренду», - зазначив він.

Дихне вважає, що авіаринок відновиться не раніше, ніж у 2023 році. Він також спрогнозував зниження виручки авіакомпаній на 314 млрд доларів.

«Прискорений перехід на віддалену роботу призведе до структурних змін після COVID-19 і сповільнить відновлення попиту (бізнес-перельоти постраждають істотніше в результаті кризи)», - підсумував він.