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Відомий комік не зміг назвати Крим українським

Аня Мартинюк 18 травня 2020, 13:27
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Відомий комік не зміг назвати Крим українським

Російський комік Сергій Писаренко не захотів відповідати на запитання про Крим під час інтерв'ю.

Новину передає «Преса України».

Комік з «Дизель-шоу» Сергій Писаренко з’явився у програмі «Антиподи». Там йому задали питання щодо Криму. Однак, відповідати на нього він не захотів.

Комік заявив, що хоче покинути студію й не відповідатиме на такого роду політичні питання.

«Давайте політичні бесіди закінчувати. Я приїхав сюди говорити про творчість», - заявив Писаренко.

Нагадаємо, що Сергій Писаренко родом з Росії. Він заявляв, що попри війну, українці та росіяни дружитимуть.

 

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