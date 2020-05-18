Відомий комік не зміг назвати Крим українським

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Російський комік Сергій Писаренко не захотів відповідати на запитання про Крим під час інтерв'ю.
Новину передає «Преса України».
Комік з «Дизель-шоу» Сергій Писаренко з’явився у програмі «Антиподи». Там йому задали питання щодо Криму. Однак, відповідати на нього він не захотів.
Комік заявив, що хоче покинути студію й не відповідатиме на такого роду політичні питання.
«Давайте політичні бесіди закінчувати. Я приїхав сюди говорити про творчість», - заявив Писаренко.
Нагадаємо, що Сергій Писаренко родом з Росії. Він заявляв, що попри війну, українці та росіяни дружитимуть.
11:50: Гола дитина та безхатько – У Дніпрі трапилось жахливе вбивство
11:17: Паспорти здоров’я – Як подорожуватимуть українці після пандемії
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