У Криму 9 людей померли від коронавірусу

Аня Мартинюк 18 травня 2020, 13:02

Про ситуацію на анексованому півострові розповіла так звана віце-прем'єр Криму Олена Романовська.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 травня, російські ЗМІ повідомили, що на анексованому півострові Крим за добу від коронавірусу померли три жінки. Це дві літні жінки та одна жінка 52 років.

Про ситуацію на півострові розповіла так звана віце-прем'єр Криму Олена Романовська.

«За минулу добу у нас троє померлих. З них одна пацієнтка 1939 року народження, друга - 1945 року народження і третя, що насторожує, пацієнта 1968 року народження. У всіх пацієнтів був ряд хронічних захворювань, у них була виявлена двохстороння пневмонія і коронавірусна інфекція тільки погіршила ситуацію. Таким чином, в республіці всього дев'ять людей, померлих з коронаврусной інфекцією», - уточнила вона.

Станом на 18 травня у Криму 294 лабораторно підтверджених випадків інфікування. З них 104 людини одужали.