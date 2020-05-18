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Виробник пилососів представив конкурента Tesla

Аня Мартинюк 18 травня 2020, 12:24
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Виробник пилососів представив конкурента Tesla

Директор Dyson представив новий семимісний автомобіль, однак вирішив, що випускати на ринок його не буде. 

Новину передає «Преса України».

Відомий британський виробник побутової техніки Dyson представив прототип електрокара, який міг би позмагатися з Tesla Model X. Голова компанії Джеймс Дайсон, як відомо, вклав в проект 500 мільйонів фунтів, однак неочікувано вирішив відмовитись від ідеї створення електромобіля.

Причина такого ходу подій – відсутність перспектив на ринку. Тепер Dyson збирається продати унікальну технологію іншим автовиробникам. Джеймс Дайсон додав, що його авто з унікальною твердотільною АКБ розробкою було б щонайменше в два рази дорожчим за Tesla Model X.

За даними ЗМІ, електрокар N526 мав вміщувати 7 людей, тобто за розмірами він перевершував би Model X. Його параметри – 5 метрів на 2 метри, висота 1,7 метра. Повна маса авто - 2,6 тонни.

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