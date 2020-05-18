Гола дитина та безхатько – У Дніпрі трапилось жахливе вбивство

Аня Мартинюк 18 травня 2020, 11:50

Поліція Дніпропетровської області затримала ймовірного вбивцю 12-річного хлопчика. Дитину знайшли голою у закинутому приміщенні на ліжку.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби Патрульної поліції Дніпропетровської області, 17 травня на території лікарні, що на вулиці Бехтєрєва, знайшли тіло 12-річного хлопчика. Дитина була без одягу у саморобному помешканні, де перебував невідомий чоловік.

Як відомо, бабуся хлопчика повідомила правоохоронцям, що внук пішов на прогулянку 16 травня близько 13:00. Близько 19:00 він виходив на зв’язок, заявивши, що прямує додому через територію лікарні. О 20:00 дитина перестала відповідати на дзвінки.

Було встановлено, що дитину бачили з невідомим чоловіком на зупинці "Ксеніївка". Патрульні взялись обстежувати територію лікарні.

«Поліцейські виявили там покинуту будівлю, а в ній безхатька, який повідомив, що чув як хтось бігав по будівлі і дитячий голос. Охоронці порядку продовжили обстеження і неподалік покинутої будівлі побачили саморобне помешкання, в якому лежав невідомий», - розповіли правоохоронці.

65-річний чоловік відгукнувся на звернення поліції вийти до них. На обличчі у нього була кров. На запитання про дитину чоловік відповів, що нічого не знає. Однак увагу правоохоронців привернула купа одягу на ліжку. Вони взялись її оглядати й знайшли оголене тіло дитини.

Чоловіка одразу затримали із застосування фізичної сили в порядку ст. 208 КПК України.