Паспорти здоров’я – Як подорожуватимуть українці після пандемії

Аня Мартинюк 18 травня 2020, 11:17

Дмитро Кулеба заявив, що на міжнародному рівні розглядається питання введення паспортів здоров’я.

Новину передає «Преса України».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на запитання, як подорожуватимуть українці після закінчення пандемії. За його словами, ряд країн озвучили ідею введення так званих паспортів здоров’я.

«З практичних рішень там поки схиляються до таких, що при в’їзді потрібно буде, наприклад, показати довідку про те, що у людини за певну кількість днів був негативний ПЛР-тест на коронавірус. І потім, після повернення додому, людина має самоізолюватись, зробити ще один тест», - розповів він.

Кулеба вважає, що в Україні такого вводити поки не збираються.