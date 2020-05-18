В Україні плюс 21 смерть від коронавірусу

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За даними МОЗ, кількість нових виявлених хворих на COVID-19 становить 325 осіб.
Новину передає «Преса України».
Станом на 18 травня, в Україні 18616 випадків захворювання на коронавірус. За даними МОЗ, за останню добу кількість хворих збільшилась на 325 осіб. Також відомо, що наразі кількість смертей від COVID-19 становить 535 людей. За останню добу померла 21 людина.
Тим часом кількість людей, які одужали, становить 5276 пацієнтів. Варто зазначити, що за кількістю хворих Україна стоїть на 31 сходинці у світі.
Ситуація в українських областях та місті Києві наступна.
Вінницька область — 733 випадки;
Волинська область — 625 випадків;
Дніпропетровська область — 843 випадки;
Донецька область — 131 випадок;
Житомирська область — 564 випадки;
Закарпатська область — 901 випадок;
Запорізька область — 382 випадки;
Івано-Франківська область — 1221 випадок;
Кіровоградська область — 445 випадків;
м. Київ — 2321 випадок;
Київська область — 1224 випадки;
Львівська область — 1066 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 262 випадки;
Одеська область — 764 випадки;
Полтавська область — 264 випадки;
Рівненська область — 1167 випадків;
Сумська область — 163 випадки;
Тернопільська область — 1081 випадок;
Харківська область — 789 випадків;
Херсонська область — 168 випадків;
Хмельницька область — 267 випадків;
Чернівецька область — 2713 випадків;
Черкаська область — 372 випадки;
Чернігівська область — 108 випадків.
Нагадаємо, у МОЗ відсутні дані з тимчасово окупованих територій.
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