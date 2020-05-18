В Україні плюс 21 смерть від коронавірусу

Аня Мартинюк 18 травня 2020, 10:41

За даними МОЗ, кількість нових виявлених хворих на COVID-19 становить 325 осіб.

Новину передає «Преса України».

Станом на 18 травня, в Україні 18616 випадків захворювання на коронавірус. За даними МОЗ, за останню добу кількість хворих збільшилась на 325 осіб. Також відомо, що наразі кількість смертей від COVID-19 становить 535 людей. За останню добу померла 21 людина.

Тим часом кількість людей, які одужали, становить 5276 пацієнтів. Варто зазначити, що за кількістю хворих Україна стоїть на 31 сходинці у світі.

Ситуація в українських областях та місті Києві наступна.

Вінницька область — 733 випадки;

Волинська область — 625 випадків;

Дніпропетровська область — 843 випадки;

Донецька область — 131 випадок;

Житомирська область — 564 випадки;

Закарпатська область — 901 випадок;

Запорізька область — 382 випадки;

Івано-Франківська область — 1221 випадок;

Кіровоградська область — 445 випадків;

м. Київ — 2321 випадок;

Київська область — 1224 випадки;

Львівська область — 1066 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 262 випадки;

Одеська область — 764 випадки;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1167 випадків;

Сумська область — 163 випадки;

Тернопільська область — 1081 випадок;

Харківська область — 789 випадків;

Херсонська область — 168 випадків;

Хмельницька область — 267 випадків;

Чернівецька область — 2713 випадків;

Черкаська область — 372 випадки;

Чернігівська область — 108 випадків.

Нагадаємо, у МОЗ відсутні дані з тимчасово окупованих територій.