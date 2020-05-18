Медики влаштували прем'єру Бельгії «коридор ганьби»

Аня Мартинюк 18 травня 2020, 09:26

Понад 100 медпрацівників відвернулись від бельгійського прем’єра, коли та прибула до лікарні.

Новину передає «Преса України».

16 травня прем'єр-міністр Бельгії Софі Вільмес прибула у лікарню «Сен-П'єр», що в Брюсселі. Так, вона мала поспілкуватись з медперсоналом на тему боротьби з коронавірусом.

Однак, медики зустріли її не тепло. Вони вишикувались, створивши коридор для автомобіля Софі Вільмес. Зустрічали її, дивлячись у протилежний бік. Таким чином вони продемонстрували невдоволення рішенням влади послабити карантин. До своєрідної акції долучились близько 120 медпрацівників.

«Політики постійно відвертаються від нас, коли ми просимо про допомогу», - зазначила одна з медсестер.

Як відомо, сьогодні, 18 травня, у Бельгії стартує другий етап ослаблення карантину.