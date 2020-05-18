Власниця Tesla сховала ключі від авто під шкірою

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У Мережі почали ділитись відео, на якому жінка демонструє, як буквально приручила свій автомобіль Tesla.
Новину передає «Преса України».
Минулого року ютюбер та інженер програмного забезпечення, яка працює під ніком Amie DD, опублікувала відео, на якому вона демонструє так звані ключі від свого авто Tesla Model 3. Так, жінка вирішила проблему загублених ключів, вжививши чіп від Tesla під шкіру руки.
Для цього мікрочіп спочатку дістали з картки, яка слугує своєрідним ключем до Tesla, потім його огорнули в спеціальний біополімер, щоб організм жінки не «боровся» з ним.
В результаті чіп помістили під шкіру руки жінки. Тепер вона може відкрити авто, просто піднісши до нього свою руку. Інтернет-спільнота згадала про цю подію на тлі заяв підприємця Ілона Маска про намір вживлювати чіпи людям в голову.
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