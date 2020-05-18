І Христос з Галичини – Письменник відреагував на фразу у підручнику з історії

Аня Мартинюк 18 травня 2020, 08:47

Анатолій Ульянов прокоментував текст у підручнику з історії для українських школярів 8 класу.

Новину передає «Преса України».

Український письменник Анатолій Ульянов оприлюднив у соцмережі фото підручника з географії для 8 класу. У ньому зазначалось, що предки сучасних французів, іспанців, португальців, євреїв і турків могли прийти з української Галичини.

«Підозрюю, що все суще прийшло з Галичини: від дилдо і першого комп'ютера до Христа і сонячної системи - все з галицької маточки. Навіть я. Шах і мат, історики!» - написав він.

Нагадаємо, раніше українське видавництво представило книгу Ольги Кобилянської з портретом Марко Вовчок на обкладинці. Це не перший раз, коли українці помічають подібні ляпи. Раніше у підручнику з історії було помічено фото актора Кіану Рівза.