Щоб навіть лохи повірили – Зеленському порадили записати відео про «Епіцентр» та гумдопомогу

Аня Мартинюк 18 травня 2020, 08:11

Світлана Крюкова згадала про скандал з гуманітарною допомогою з Китаю, яка виявилась просто вигідним замовленням «Епіцентру». Журналістка обізвала президента та натякнула, що він має зняти ще одне відео.

Новину передає «Преса України».

Заступниця головного редактора видання «Страна» Світлана Крюкова представила свіжий пост у соцмережі, який стосується скандалу навколо гумвантажу з Китаю, який дуже вигідно опинився в «Епіцентрі».

Так, вона обізвала президента України лайливим словом, нагадавши, що «Епіцентр» отримав державні кошти для оплати товарів з Китаю. В результаті товари з Китаю прибули в Україну під виглядом гуманітарної допомоги та під патронатом і логістичним супроводом Офісу президента. Так, товар розмитнили без сплати ПДВ та інших зборів.

«Епіцентр» забирає свій товар і відвантажує його держструктурам, привід тендери, за ціною в три рази вища за собівартість. «Епіцентр» продає товар, що залишився, через мережу своїх магазинів. Разом з пральними машинками, відрами і термосами», - відзначила Крюкова.

В результаті «Епіцентр» мав прибуток в 200%, навіть не інвестувавши власні кошти і не шукаючи покупців.

«Отриманий прибуток ділиться між «Епіцентром» і 95-кварталом», - наголосила Крюкова.

Вона також підсумувала, що тепер від президента для повної картини треба чекати відео, де він дає вказівку МВС, СБУ і ГПУ порушити кримінальну справу і покарати власників «Епіцентру», «щоб навіть лохи повірили».