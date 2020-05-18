Ахметов розповів про свій найбільший страх

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Олігарх Рінат Ахметов нагадав, що не може повернутися у рідне місто через війну.
Новину передає «Преса України».
Український олігарх Рінат Ахметов дав інтерв'ю журналістам «Радіо Свобода». Він відповів на запитання, чого боїться найбільше в житті.
Як виявилось, 53-річний багатій нічого не боїться, однак йому дуже хочеться повернутися у рідний Донецьк. Ахметов зауважив, що ця тема йому болить, адже в Донецьк він може не повернутися ніколи.
«Мені боляче, що ось уже шість років я не був в своєму рідному Донецьку. Що я не можу пройтися рідними вулицями і поговорити з земляками. Що я не можу відвідати рідні могили, не можу сходити на могилу батька ... Я хочу, щоб це все скоріше сталося. І, напевно, боюся, що це не відбудеться або станеться не скоро», - зазначи він.
До слова, раніше стало відомо, що заводи Ахметова в Італії відновили роботу на тлі карантинних заходів.
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