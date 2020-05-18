Ахметов розповів про свій найбільший страх

Аня Мартинюк 18 травня 2020, 07:29

Олігарх Рінат Ахметов нагадав, що не може повернутися у рідне місто через війну.

Новину передає «Преса України».

Український олігарх Рінат Ахметов дав інтерв'ю журналістам «Радіо Свобода». Він відповів на запитання, чого боїться найбільше в житті.

Як виявилось, 53-річний багатій нічого не боїться, однак йому дуже хочеться повернутися у рідний Донецьк. Ахметов зауважив, що ця тема йому болить, адже в Донецьк він може не повернутися ніколи.

«Мені боляче, що ось уже шість років я не був в своєму рідному Донецьку. Що я не можу пройтися рідними вулицями і поговорити з земляками. Що я не можу відвідати рідні могили, не можу сходити на могилу батька ... Я хочу, щоб це все скоріше сталося. І, напевно, боюся, що це не відбудеться або станеться не скоро», - зазначи він.

До слова, раніше стало відомо, що заводи Ахметова в Італії відновили роботу на тлі карантинних заходів.