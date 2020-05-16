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30 «кварталівців» - Зеленський роздав злачні посади своєму колу знайомих

Аня Мартинюк 16 травня 2020, 15:08
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30 «кварталівців» - Зеленський роздав злачні посади своєму колу знайомих

У Комітеті виборців України зауважили, що президент України Володимир Зеленський знайшов професіоналів для державних посад серед свого близького кола знайомих. 

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізнались, що за рік президентства Володимира Зеленського хорошу державну посаду отримали понад 30 представників студії «Квартал-95» та їх знайомих. Відповідну інформацію також надали у Комітеті виборців України.

Також уточнюється, що серед людей, які отримали держпосаду, 12 осіб безпосередньо працювали у студії «Квартал-95». Крім того, більшість з людей, яким пощастило зайняти посади, раніше не мали досвіду роботи на посадах державного рівня.

Для прикладу журналісти навели кінопродюсера та товариша Зеленського Андрія Єрмака, який нині керівник Офісу президента. Також виконавчий продюсер «кварталу» Юрій Костюк тепер заступник керівника Офісу президента України.

Тим часом інтернет-спільнота почала кепкувати з такого ходу подій, створюючи тематичні колажі.

  

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