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Українське видавництво переплутало Ольгу Кобилянську з Марко Вовчок

Аня Мартинюк 16 травня 2020, 14:35
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Українське видавництво переплутало Ольгу Кобилянську з Марко Вовчок

Оксана Забужко також зауважила, що українці за таке неподобство заплатили. 

Новину передає «Преса України».

Українське видавництво «Центр навчальної літератури» помістило на обкладинку збірки творів Ольги Кобилянської фотографію Марко Вовчок. Друкований ляп помітила письменниця Оксана Забужко.

«Не можу не поділитися надісланою картинкою. І прошу допомоги залу, бо мені аж дух перехопило. Я не знаю такого видавництва – «Центр навчальної літератури», але, судячи з їх сайту, вони видають «підручники і посібники» на замовлення української держави, аж гай гуде, і ми з вами за це платимо», - прокоментувала вона.

Нагадаємо, раніше в українському підручнику з всесвітньої історії для 10 класу розмістили замість оригінального фото «Обід на хмарочосі» колаж з актором Кіану Рівзом.

 

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