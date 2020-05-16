У РФ готуються влітку представити вакцину від коронавірусу

Аня Мартинюк 16 травня 2020, 14:04

Олександр Гинцбург заявив, що якщо все піде по плану, то вакцина буде зареєстрована у серпні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 травня, російські ЗМІ повідомили, що вакцина від коронавірусу може з’явитися до кінця літа. Видання ТАСС повідомило, що відповідну заяву зробив директор Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені Гамалії Олександр Гинцбург.

За його словами, якщо все йтиме за планом, то вакцина з’явиться у серпні й її зареєструють у Росії.

Нагадаємо, станом на 16 травня у Росії 272 043 випадки захворювання. За останню добу кількість хворих збільшилась на 9 200 осіб. Кількість летальних випадків в країні – 2 537.