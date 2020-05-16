Греція відкрила пляжі для усіх охочих

Аня Мартинюк 16 травня 2020, 13:30

У ці вихідні пляжі Греції, нарешті, відкрили для місцевих жителів. Однак, деяким з них довелось простояти у черзі до сонця та моря.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 травня, стало відомо, що понад півтисячі пляжів Греції відкрились для відпочивальників. Так, Греція вирішила піти на такий крок з метою відродити туристичний сектор, який постраждав через пандемію коронавірусу.

В результаті пляжі миттєво заполонили місцеві жителі, для яких вихід в люди став першим за довгий час.

Шукачі сонця були зобов’язані дотримуватись правил дистанції. Так, на 1000 квадратних метрів допускалося не більше 40 людей, тоді як парасольки повинні бути на відстані чотирьох метрів один від одного.

Так, деяким людям навіть довелось постояти у черзі на пляж.

«Це найкраще для нас, людей похилого віку ... приїхати і трохи відпочити після локдауну», - прокоментував 70-річний пенсіонер Янніс Тентомас.

Він також додав, що йому не важко дотримуватися правил.