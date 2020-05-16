Кількість хворих на коронавірус в Україні продовжує рости

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За даними МОЗ, хворих побільшало на 528 осіб.
Новину передає «Преса України».
Заданими прес-служби МОЗ, станом на 16 травня в Україні 528 нових випадків зараження на коронавірус. Всього кількість хворих становить 17858 людей, з них 497 померли та 4906 одужали.
Найбільше випадків у Чернівецькій область. Тут 2647 хворих. У Києві 2221 випадок інфікування. Ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 700 випадків;
Волинська область — 599 випадків;
Дніпропетровська область — 806 випадків;
Донецька область — 121 випадок;
Житомирська область — 540 випадків;
Закарпатська область — 858 випадків;
Запорізька область — 365 випадків;
Івано-Франківська область — 1200 випадків;
Кіровоградська область — 441 випадок;
Київська область — 1143 випадки;
Львівська область — 969 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 236 випадків;
Одеська область — 734 випадки;
Полтавська область — 263 випадки;
Рівненська область — 1104 випадки;
Сумська область — 161 випадок;
Тернопільська область — 1065 випадків;
Харківська область — 773 випадки;
Херсонська область — 167 випадків;
Хмельницька область — 235 випадків;
Черкаська область — 363 випадки;
Чернігівська область — 105 випадків.
Інформація щодо хворих на тимчасово окупованих територіях відсутня. За даними МОЗ, з початку року в Україні перевірили 45038 повідомлень про ймовірне захворювання на коронавірус.
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