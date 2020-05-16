Кількість хворих на коронавірус в Україні продовжує рости

Аня Мартинюк 16 травня 2020, 10:28

За даними МОЗ, хворих побільшало на 528 осіб.

Новину передає «Преса України».

Заданими прес-служби МОЗ, станом на 16 травня в Україні 528 нових випадків зараження на коронавірус. Всього кількість хворих становить 17858 людей, з них 497 померли та 4906 одужали.

Найбільше випадків у Чернівецькій область. Тут 2647 хворих. У Києві 2221 випадок інфікування. Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 700 випадків;

Волинська область — 599 випадків;

Дніпропетровська область — 806 випадків;

Донецька область — 121 випадок;

Житомирська область — 540 випадків;

Закарпатська область — 858 випадків;

Запорізька область — 365 випадків;

Івано-Франківська область — 1200 випадків;

Кіровоградська область — 441 випадок;

Київська область — 1143 випадки;

Львівська область — 969 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 236 випадків;

Одеська область — 734 випадки;

Полтавська область — 263 випадки;

Рівненська область — 1104 випадки;

Сумська область — 161 випадок;

Тернопільська область — 1065 випадків;

Харківська область — 773 випадки;

Херсонська область — 167 випадків;

Хмельницька область — 235 випадків;

Черкаська область — 363 випадки;

Чернігівська область — 105 випадків.

Інформація щодо хворих на тимчасово окупованих територіях відсутня. За даними МОЗ, з початку року в Україні перевірили 45038 повідомлень про ймовірне захворювання на коронавірус.