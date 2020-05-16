Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Дубінський розніс Ахметова та його підопічного Шустера
  • Безосу передрікли статус першого трильйонера світу
  • Крюкова виставила на аукціон політичну картину

У Києві шахрай виманив у дитини 700 тисяч гривень

Аня Мартинюк 16 травня 2020, 09:14
Версія для друку
У Києві шахрай виманив у дитини 700 тисяч гривень

Тепер зловмисник, який обманув 9-річного хлопчика, сяде за грати на понад 8 років.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Прокуратури Києва повідомили про інцидент, який трапився із 9-річним хлопчиком. Так, шахрай виманив у дитини 700 тисяч гривень. Зловмисник зателефонував хлопчику і заявив, що його мати потрапила в аварію та затримана поліцією. 

Дитині заявили, що необхідно зібрати у домі усі цінності для порятунку матері. В результаті хлопчик зібрав вдома 700 тисяч гривень та виніс зловмиснику.

На щастя, чоловіка затримали та уже засудили. Він проведе за гратами більше восьми років. Його визнали винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України. Його засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції