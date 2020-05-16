У Києві шахрай виманив у дитини 700 тисяч гривень

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Тепер зловмисник, який обманув 9-річного хлопчика, сяде за грати на понад 8 років.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Прокуратури Києва повідомили про інцидент, який трапився із 9-річним хлопчиком. Так, шахрай виманив у дитини 700 тисяч гривень. Зловмисник зателефонував хлопчику і заявив, що його мати потрапила в аварію та затримана поліцією.
Дитині заявили, що необхідно зібрати у домі усі цінності для порятунку матері. В результаті хлопчик зібрав вдома 700 тисяч гривень та виніс зловмиснику.
На щастя, чоловіка затримали та уже засудили. Він проведе за гратами більше восьми років. Його визнали винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України. Його засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
10:28: Кількість хворих на коронавірус в Україні продовжує рости
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14:43: На Дніпропетровщині рятувальники дістали з водойми тіло дитини
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