У Києві шахрай виманив у дитини 700 тисяч гривень

Аня Мартинюк 16 травня 2020, 09:14

Тепер зловмисник, який обманув 9-річного хлопчика, сяде за грати на понад 8 років.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Прокуратури Києва повідомили про інцидент, який трапився із 9-річним хлопчиком. Так, шахрай виманив у дитини 700 тисяч гривень. Зловмисник зателефонував хлопчику і заявив, що його мати потрапила в аварію та затримана поліцією.

Дитині заявили, що необхідно зібрати у домі усі цінності для порятунку матері. В результаті хлопчик зібрав вдома 700 тисяч гривень та виніс зловмиснику.

На щастя, чоловіка затримали та уже засудили. Він проведе за гратами більше восьми років. Його визнали винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України. Його засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.