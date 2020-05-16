Дубінський розніс Ахметова та його підопічного Шустера

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Олександр Дубінський пояснив, чому Савік Шустер побоявся бачити його в своїй студії, коли обговорювалась важлива тема тарифів.
Новину передає «Преса України».
Депутата від президентської фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського запросили на шоу Савіка Шустера «Свобода слова», а потім не пустили на нього. Про це народний обранець написав у соцмережі.
За попередніми даними, Дубінського запросили обговорити тарифи на електрику. Йому було запропоновано поспілкуватися з гостями шоу по Скайпу. Тим не менше, нардеп вирішив прибути особисто, зауважуючи, що місце у студії для дотримання дистанції є.
«Спочатку мені пропонували включитися на всю програму по скайпу, але я вважаю, що така важлива тема, як тарифи для людей не може обговорюватися з в.о. міністра енергетики (Ольгою Буславец –ред.) інакше, ніж обличчям до обличчя», - зазначив нардеп.
Згодом Дубінський зазначив наступне: «Савік Шустер обіср@вся і в студію мене не пустив. А я так хотів розповісти, як його власник (Рінат Ахметов - ред.) Най@бує кожну українську родину за допомогою в.о. міністра енергетики Буславець. В студії залишилися одні підгодовані негідники, які вам зараз облямовують зниження потужностей АЕС і найвищий тариф на зелену енергетику в світі».
Савік Шустер зміг лише відповісти на це те, що Дубінський піариться, бреше та провокує.
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