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У шахрая, лідера секти «Відродження» знайшли наркотики. Однак, це не все, чим грішив пастор.
Новину передає «Преса України».
Журналісти 1+1 повідомили, що Володимир Мунтян, засновник так званого духовного центру «Відродження», який також називає себе апостолом, повернувся з Таїланду.
Як відомо, пастор потрапив в азійській країні до в'язниці за наркотики. Близьке коло Мунтяна зазначило, що він дійсно часто вживає кокаїн. А одна з помічниць пастора Ліна Слободянюк також зазначила, що протягом тривалого часу він її бив. Тому журналісти вирішили уточнити цю інформацію.
В результаті Мунтян відповів, що своїх співробітників не б’є, а у в’язниці Таїланду він читав Біблію.
Тим часом журналісти дізнались, що сектант має щонайменше 5 вілл у Таїланді.
08:38: Лідер релігійної секти Мунтян вийшов з в’язниці Таїланду
07:32: Гуф зібрався в Україну – У СБУ нагадали, що репера не пустять в країну
14:43: На Дніпропетровщині рятувальники дістали з водойми тіло дитини
13:06: Невідомі хотіли підпалити будинок депутата Зеленського
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