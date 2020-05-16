Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Безосу передрікли статус першого трильйонера світу
  • Крюкова виставила на аукціон політичну картину
  • Злякався незручного запитання - Губернатор Одеської області прогнав журналістів

Лідер релігійної секти Мунтян вийшов з в’язниці Таїланду

Аня Мартинюк 16 травня 2020, 08:38
Версія для друку
Лідер релігійної секти Мунтян вийшов з в’язниці Таїланду

У шахрая, лідера секти «Відродження» знайшли наркотики. Однак, це не все, чим грішив пастор.

Новину передає «Преса України».

Журналісти 1+1  повідомили, що Володимир Мунтян, засновник так званого духовного центру «Відродження», який також називає себе апостолом, повернувся з Таїланду.

Як відомо, пастор потрапив в азійській країні до в'язниці за наркотики. Близьке коло Мунтяна зазначило, що він дійсно часто вживає кокаїн. А одна з помічниць пастора Ліна Слободянюк також зазначила, що протягом тривалого часу він її бив. Тому журналісти вирішили уточнити цю інформацію. 

В результаті Мунтян відповів, що своїх співробітників не б’є, а у в’язниці Таїланду він читав Біблію. 

Тим часом журналісти дізнались, що сектант має щонайменше 5 вілл у Таїланді.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції