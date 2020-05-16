Лідер релігійної секти Мунтян вийшов з в’язниці Таїланду

Аня Мартинюк 16 травня 2020, 08:38

У шахрая, лідера секти «Відродження» знайшли наркотики. Однак, це не все, чим грішив пастор.

Новину передає «Преса України».

Журналісти 1+1 повідомили, що Володимир Мунтян, засновник так званого духовного центру «Відродження», який також називає себе апостолом, повернувся з Таїланду.

Як відомо, пастор потрапив в азійській країні до в'язниці за наркотики. Близьке коло Мунтяна зазначило, що він дійсно часто вживає кокаїн. А одна з помічниць пастора Ліна Слободянюк також зазначила, що протягом тривалого часу він її бив. Тому журналісти вирішили уточнити цю інформацію.

В результаті Мунтян відповів, що своїх співробітників не б’є, а у в’язниці Таїланду він читав Біблію.

Тим часом журналісти дізнались, що сектант має щонайменше 5 вілл у Таїланді.