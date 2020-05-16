У Дубні виник ажіотаж на речі з секонд-хенду

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Інтернет-спільнота відреагувала на черги до секонд-хендів, які відкрилися на тлі послаблення карантинних обмежень.
Новину передає «Преса України».
У Мережі з’явилось відео, на якому зафіксовано чергу до магазину секонд-хенд у Дубні. Як відомо, через послаблення карантину подібні магазини почали працювати.
Так, молоді дубенчани вишикувались у чергу, що змусило інтернет-спільноту порозмірковувати.
«Шо за табун баранів?» - відзначила жінка-коментатор.
«Блін всі ходять в секонд-хенд і тут нічого странного нема просто навіщо купляти дорогі речі якщо потім зносяться, я живу на базарчику біля цього магазину і інколи туди ходжу», - відзначили у коментарях.
«Мені здається, що це найцивілізованіша черга в секонд, яку я бачила на подібних відео)», - додали у коментарях.
Дехто зауважив, що попри те, що відвідувачі не дотримувалися дистанції, вони все ж були у масках, а дехто й в захисних рукавичках.
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