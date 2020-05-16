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У СБУ заявили, що намір російського репера Гуфа навідатись в Україну наразі нездійсненний.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі СБУ повідомили, що нещодавно російський відомий репер Олексій Долматов, який працює під псевдонімом Гуф, повідомив шанувальникам, що збирається у тур по Україні. У СБУ тим часом нагадали, що йому заборонено в’їзд в країну.
«СБУ повідомляє: Долматову заборонено в’їзд на територію України через виступи в тимчасово окупованому Криму — до 1 березня 2021 року. Як мінімум Тому відвідати Україну він може лише уві сні», - відзначили представники СБУ.
До слова, раніше Гуф заявляв, що збирається відкрити у Києві магазин.
08:38: Лідер релігійної секти Мунтян вийшов з в’язниці Таїланду
07:32: Гуф зібрався в Україну – У СБУ нагадали, що репера не пустять в країну
14:43: На Дніпропетровщині рятувальники дістали з водойми тіло дитини
13:06: Невідомі хотіли підпалити будинок депутата Зеленського
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