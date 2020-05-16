Гуф зібрався в Україну – У СБУ нагадали, що репера не пустять в країну

Аня Мартинюк 16 травня 2020, 07:32

У СБУ заявили, що намір російського репера Гуфа навідатись в Україну наразі нездійсненний.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі СБУ повідомили, що нещодавно російський відомий репер Олексій Долматов, який працює під псевдонімом Гуф, повідомив шанувальникам, що збирається у тур по Україні. У СБУ тим часом нагадали, що йому заборонено в’їзд в країну.

«СБУ повідомляє: Долматову заборонено в’їзд на територію України через виступи в тимчасово окупованому Криму — до 1 березня 2021 року. Як мінімум  Тому відвідати Україну він може лише уві сні», - відзначили представники СБУ.

До слова, раніше Гуф заявляв, що збирається відкрити у Києві магазин.