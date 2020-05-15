Безосу передрікли статус першого трильйонера світу

Аня Мартинюк 15 травня 2020, 15:08

Аналітики очікують, що трильйон доларів він матиме у віці 62 років.

Новину передає «Преса України».

Аналітики Comparisun представили свій рейтинг майбутніх трильйонерів. За їх прогнозом, першою людиною з трильйоном доларів у кармані може стати засновник Amazon Джефф Безос. Аналітики зазначають, що колосально розбагатіти Безос зможе в 2026 році. Тобто у віці 62 років.

Аналітики також прогнозують, що слідом за Безосом у 2027 році свій трильйон матиме девелопер з Китаю Сюй Цзяінь.

Тим часом наймолодшим трильйонером може стати Марк Цукерберг.