Безосу передрікли статус першого трильйонера світу

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Аналітики очікують, що трильйон доларів він матиме у віці 62 років.
Новину передає «Преса України».
Аналітики Comparisun представили свій рейтинг майбутніх трильйонерів. За їх прогнозом, першою людиною з трильйоном доларів у кармані може стати засновник Amazon Джефф Безос. Аналітики зазначають, що колосально розбагатіти Безос зможе в 2026 році. Тобто у віці 62 років.
Аналітики також прогнозують, що слідом за Безосом у 2027 році свій трильйон матиме девелопер з Китаю Сюй Цзяінь.
Тим часом наймолодшим трильйонером може стати Марк Цукерберг.
14:43: На Дніпропетровщині рятувальники дістали з водойми тіло дитини
13:06: Невідомі хотіли підпалити будинок депутата Зеленського
11:45: Колишнього поліцейського судитимуть за вимагання грошей зі студентів
11:44: Поклонская, Лолита и Панин - это еще не дно: ждем от Гордона интервью с некрофилом
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