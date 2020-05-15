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11-річна дитина бавилась разом з друзями та стрибнула у воду. Випливти хлопцю не вдалось.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 травня, стало відомо, що у Жовтих Водах, що на Дніпропетровщині, рятувальники дістали з водоймища тіло хлопчика.
Відомо, що 11-річна дитина стрибнула у водойму 14 травня, однак тіло знайшли лише зараз.
«Водолази обстежили 3000 кв. метрів підводної акваторії. На глибині 11 м та на відстані 60 м від берега знайшли тіло та вилучили з водойми», - розповіли рятувальники.
За попередніми даними, хлопець стрибав у воду разом з друзями.
14:43: На Дніпропетровщині рятувальники дістали з водойми тіло дитини
13:06: Невідомі хотіли підпалити будинок депутата Зеленського
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