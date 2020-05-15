Літо в Україні буде несподівано дощовим

Аня Мартинюк 15 травня 2020, 14:12

Леонід Горбань розповів, якою буде погода впродовж літа.

Новину передає «Преса України».

Український народний синоптик Леонід Горбань представив свій прогноз на літо 2020 року. За його прогнозом, синоптична картина передбачає багато дощів.

«У рік Місяця перші два літні місяці очікуються прохолодними через часті дощі, але не холодними, адже сонце стоїть високо і гріє добре», - розповів Горбань.

Тим часом третій місяць літа буде посушливим та жарким. За словами синоптика, у серпні очікується два тижні без дощів. Підсумовуючи він зазначив, що літо цього року буде нежарким та дощовитим, окрім серпня.