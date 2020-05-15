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Гурт «ВІА Гра» покидає блондинка

Аня Мартинюк 15 травня 2020, 13:37
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Гурт «ВІА Гра» покидає блондинка

У поп-гурті «ВІА Гра», продюсером якого є Костянтин Меладзе, відбудуться зміни. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 травня, стало відомо, одна з учасниць гурту «ВІА Гра» вирішила покинути поп-гурт. Мова йде про 31-річну українку Еріку Герцег. Харизматичній білявці уже шукають заміну.

Про зміни у гурті повідомила сама співачка. За її словами, вона вирішила зайнятися сольною кар’єрою.

«Я довго думала і вирішувала. Я поговорила з Костею, він мене підтримав», - зазначила вона, маючи на увазі продюсера Костянтина Меладзе.

Варто зазначити, що Еріка Герцег була у складі поп-гурту 7 років. Разом з нею працювали Ольга Меганська та Уляна Синецька.

 

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