Гурт «ВІА Гра» покидає блондинка

Аня Мартинюк 15 травня 2020, 13:37

У поп-гурті «ВІА Гра», продюсером якого є Костянтин Меладзе, відбудуться зміни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 травня, стало відомо, одна з учасниць гурту «ВІА Гра» вирішила покинути поп-гурт. Мова йде про 31-річну українку Еріку Герцег. Харизматичній білявці уже шукають заміну.

Про зміни у гурті повідомила сама співачка. За її словами, вона вирішила зайнятися сольною кар’єрою.

«Я довго думала і вирішувала. Я поговорила з Костею, він мене підтримав», - зазначила вона, маючи на увазі продюсера Костянтина Меладзе.

Варто зазначити, що Еріка Герцег була у складі поп-гурту 7 років. Разом з нею працювали Ольга Меганська та Уляна Синецька.