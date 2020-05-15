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Про інцидент розповів сам потерпілий Михайло Лаба.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 травня, стало відомо, що на Закарпатті в будинок представника президентської фракції «Слуга народу» жбурнули «коктейль Молотова». Мова йде про будинок нардепа Михайла Лаби.
Про інцидент розповів сам народний обранець.
«Інцидент стався вночі 15 травня в селі Невицьке, що на Ужгородщині. Невідомий кинув у двір народного депутата України пляшку з легкозаймистою речовиною. Зловмисник потрапив в дерев'яну альтанку, після чого та спалахнула. Пожежа господарям вдалося погасити самостійно, ніхто не постраждав. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти-криміналісти та кінологи», - відзначили у поліції.
Відомо, що поліція уже відкрила кримінальне провадження за статтею 346 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).
13:06: Невідомі хотіли підпалити будинок депутата Зеленського
11:45: Колишнього поліцейського судитимуть за вимагання грошей зі студентів
11:44: Поклонская, Лолита и Панин - это еще не дно: ждем от Гордона интервью с некрофилом
11:09: В МОЗ оновили статистику щодо кількості хворих на коронавірус
09:45: За довічного царя – У Рунеті висміяли новий закон про дистанційне голосування
09:12: Словенія оголосила про завершення епідемії коронавірусу
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