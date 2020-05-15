Невідомі хотіли підпалити будинок депутата Зеленського

Аня Мартинюк 15 травня 2020, 13:06

Про інцидент розповів сам потерпілий Михайло Лаба.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 травня, стало відомо, що на Закарпатті в будинок представника президентської фракції «Слуга народу» жбурнули «коктейль Молотова». Мова йде про будинок нардепа Михайла Лаби.

Про інцидент розповів сам народний обранець.

«Інцидент стався вночі 15 травня в селі Невицьке, що на Ужгородщині. Невідомий кинув у двір народного депутата України пляшку з легкозаймистою речовиною. Зловмисник потрапив в дерев'яну альтанку, після чого та спалахнула. Пожежа господарям вдалося погасити самостійно, ніхто не постраждав. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти-криміналісти та кінологи», - відзначили у поліції.

Відомо, що поліція уже відкрила кримінальне провадження за статтею 346 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).