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Степанов пообіцяв збільшити витрати на медицину

Аня Мартинюк 15 травня 2020, 12:28
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Степанов пообіцяв збільшити витрати на медицину

За словами голови МОЗ, будуть також будуть створені тарифи, які покращать якість медицини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 травня, глава МОЗ Максим Степанов виступив на онлайн-брифінгу. Він заявив, що у поточному році планується розширення фінансування на надання вторинної медичної допомоги.  

Точних сум він не назвав, однак запевнив, що фінансування буде не меншим, ніж у 2019 році.

«Якщо ми говоримо суто по цифрам, я вважаю, що ми повинні надати фінансування в умовах чинного законодавства, де у нас є відповідний закон про програму медичних гарантій. Ми повинні профінансувати на рівні не менше 2019 року», - заявив Степанов.

За словами міністра, необхідно буде створити тарифи, які допоможуть покращити якість медицини. Він також додав, що з липня зарплата лікарів підвищиться на 50%.

 

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