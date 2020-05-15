Степанов пообіцяв збільшити витрати на медицину

Аня Мартинюк 15 травня 2020, 12:28

За словами голови МОЗ, будуть також будуть створені тарифи, які покращать якість медицини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 травня, глава МОЗ Максим Степанов виступив на онлайн-брифінгу. Він заявив, що у поточному році планується розширення фінансування на надання вторинної медичної допомоги.

Точних сум він не назвав, однак запевнив, що фінансування буде не меншим, ніж у 2019 році.

«Якщо ми говоримо суто по цифрам, я вважаю, що ми повинні надати фінансування в умовах чинного законодавства, де у нас є відповідний закон про програму медичних гарантій. Ми повинні профінансувати на рівні не менше 2019 року», - заявив Степанов.

За словами міністра, необхідно буде створити тарифи, які допоможуть покращити якість медицини. Він також додав, що з липня зарплата лікарів підвищиться на 50%.