Степанов пообіцяв збільшити витрати на медицину

Невідомі хотіли підпалити будинок депутата Зеленського 13:06
Колишнього поліцейського судитимуть за вимагання грошей зі студентів 11:45
Поклонская, Лолита и Панин - это еще не дно: ждем от Гордона интервью с некрофилом 11:44
В МОЗ оновили статистику щодо кількості хворих на коронавірус 11:09
За довічного царя – У Рунеті висміяли новий закон про дистанційне голосування 09:45
Словенія оголосила про завершення епідемії коронавірусу 09:12
Ляшко розкритикував намір влади ввести культурний збір 12:09
ВРУ дала добро продовженню заборони «Вконтакте» та «Однокласники» 09:52
Пандемія змусила любителів кави ставати винахідливішими 09:10
В Україні майже півсотні немовлят очікують вивезення за кордон 08:38
Кіберполіція викрила call-центри, де з карток українців списували гроші 07:33
У Kiss Fm Ukraine вибачились за ремікс пісні «Плине кача» 17:28
За словами голови МОЗ, будуть також будуть створені тарифи, які покращать якість медицини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 травня, глава МОЗ Максим Степанов виступив на онлайн-брифінгу. Він заявив, що у поточному році планується розширення фінансування на надання вторинної медичної допомоги.
Точних сум він не назвав, однак запевнив, що фінансування буде не меншим, ніж у 2019 році.
«Якщо ми говоримо суто по цифрам, я вважаю, що ми повинні надати фінансування в умовах чинного законодавства, де у нас є відповідний закон про програму медичних гарантій. Ми повинні профінансувати на рівні не менше 2019 року», - заявив Степанов.
За словами міністра, необхідно буде створити тарифи, які допоможуть покращити якість медицини. Він також додав, що з липня зарплата лікарів підвищиться на 50%.
13:06: Невідомі хотіли підпалити будинок депутата Зеленського
11:45: Колишнього поліцейського судитимуть за вимагання грошей зі студентів
11:44: Поклонская, Лолита и Панин - это еще не дно: ждем от Гордона интервью с некрофилом
11:09: В МОЗ оновили статистику щодо кількості хворих на коронавірус
09:45: За довічного царя – У Рунеті висміяли новий закон про дистанційне голосування
09:12: Словенія оголосила про завершення епідемії коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.