Поклонская, Лолита и Панин - это еще не дно: ждем от Гордона интервью с некрофилом

zmxn 15 травня 2020, 11:44

Дмитрий Гордон взял интервью у Натальи Поклонской. У, без преувеличения, душевно больной психопатки - вспомните хотя бы "мироточащий бронзовый бюст Николая II", вечно туповато-отрешенное выражение ее глаз и нескончаемые идиотские спичи и тирады. А еще Наталья Поклонская - это военный преступник, изменница Родины и предатель укранского народа. Интересно, мог бы в 1943 году советский спецкор Консантин Симонов взять интервью у изменника Родины генерала Андрея Власова и опубликовать его в "Красной Звезде"?

Дмитрий Гордон родился осенью 1967 года... Увы, слишком поздно... Ибо он потерял шанс взять интервью у кого-либо из военных преступников старшего поколения. Как вариант - у нацистских палачей, истреблявших евреев в гитлеровских концлагерях в годы Второй мировой войны... Допустим, у того же Йозефа Менгеле. Как там панибратски любезничали Гордон и Поклонская? Как добрые соседи звали друг друга по именам: "Наташа" и "Дима"- если мне не изменяет память? Интересно, будь "нацистский мясник" сегодня жив, Дмитрий Ильич обращался бы к Йозефу Менгеле также, как к Поклонской? По имени?

ГОРДОН: "Йося, у меня к вам следуюший вопрос... Достоверно известно, что вы ставили опыты над заключенными... Анатомировали живых младенцев, кастрировали мужчин без анастезии, сшивали двойни, пытаясь искусственно создать сиамских близнецов. Скажите, пожалуйста, эти опыты вы ставили исключительно над евреями, или в список подопытных попадали и цыгане, армяне, славяне?" Как вам такое, господа ?...

Недавнее интервью с Лолитой Милявской окончательно развеяло миф о том, что Гордон является журналистом № 1. Легко быть гениальным, когда интервьюируешь Муслима Магомаева, Стаса Намина, Николая Мозгового или Марка Солонина. Все гораздо сложнее, если напротив тебя вдруг оказывается узколобая, как ПТУшница, но "хитрож...пая", как лиса - Лолита. Как не старался Дмитрий Ильич, загнать певичку, признавшую аннексию Крыма, в угол своими вопросами о россйской агрессии, та мастерски парировала все его попытки. Строила невинные глазки и смущенно улыбалась: "Ой, Димочка, да если бы я знала, кто виноват в этой войне... Я ведь маленький человек - я просто певица... И мне, у сожалению, не дано так разбираться в политике, как тебе...". Но было абсолютно ясно, что Милявская все прекрасно знает и просто водит за нос своего визави? Играет им, как кошка с мышкой.... И Гордон был в этой ситуации беспомощен и смешон...

Когда он взял интервью у Алексея Панина, я испытал настоящий шок. Ибо само только нахождение с Паниным в одной студии, половым извращенцем и зоофилом, вызвало бы у меня лично рвотный рефлекс.Ведь лауреата Государственной премии РФ нельзя считать человеком: он - грязное животное. (Кто не понимает, о чем идет речь, вбейте в поисковик Гугла: "Панин и собака" и "Панин и нога"). Но Гордон несколько часов мило беседует с этой двуногой мерзостью, с этим исчадием ада - и ему комфотно рядом с Паниным. И затем, наконец, последовал видео-диалог Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской... Что ж, Дмитрий Ильич, будем с нетерпением ждать ваше новое интервью. Как я полагаю, оно будет с некрофилом? Ну а кто же еще сможет переплюнуть зоофила или военного преступника? И кого вы можете привести в свою студию после интервью с некрофилом, мне просто страшно представить...

... Есть вещи, которые в цивилизованном обществе не обсуждаются... Эти вещи отличают нас от животных и именуются словом "табу", словом "нельзя". Нельзя жениться на собственной сестре. Нельзя питаться мясом себе подобных. Нельзя принимать пищу, сидя на унитазе. Нельзя, расстегнув ширинку, помочиться средь бела дня прямо на оживленной улице. А еще нельзя брать интервью у военных преступников, причастных к гибели десятков тысяч твоих соотечественников...

Слава Украине!

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"