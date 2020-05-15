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4000 доларів хотів колишній правоохоронець за те, щоб не привертати до відповідальності студентів за бійку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 травня, стало відомо, що колишнього поліцейського з одного з відділів Головного управління Національної поліції у Львівській області судитимуть за вимагання грошей зі студентів. Мова йде про суму у розмірі 4000 доларів. У справі також фігурує його брат.
Наразі до суду направлено обвинувальний висновок.
«Вони звинувачуються в здирстві і отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)», - розповіли у ДБР.
За гроші колишній правоохоронець обіцяв не привертати до кримінальної студентів за участь у бійці.
13:06: Невідомі хотіли підпалити будинок депутата Зеленського
11:45: Колишнього поліцейського судитимуть за вимагання грошей зі студентів
11:44: Поклонская, Лолита и Панин - это еще не дно: ждем от Гордона интервью с некрофилом
11:09: В МОЗ оновили статистику щодо кількості хворих на коронавірус
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09:12: Словенія оголосила про завершення епідемії коронавірусу
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