Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Крюкова виставила на аукціон політичну картину
  • Злякався незручного запитання - Губернатор Одеської області прогнав журналістів
  • Шмигаль не передбачає повторного локдауну України

Колишнього поліцейського судитимуть за вимагання грошей зі студентів

Аня Мартинюк 15 травня 2020, 11:45
Версія для друку
Колишнього поліцейського судитимуть за вимагання грошей зі студентів

4000 доларів хотів колишній правоохоронець за те, щоб не привертати до відповідальності студентів за бійку. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 травня, стало відомо, що колишнього поліцейського з одного з відділів Головного управління Національної поліції у Львівській області судитимуть за вимагання грошей зі студентів. Мова йде про суму у розмірі 4000 доларів. У справі також фігурує його брат.

Наразі до суду направлено обвинувальний висновок.

«Вони звинувачуються в здирстві і отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)», - розповіли у ДБР.

За гроші колишній правоохоронець обіцяв не привертати до кримінальної студентів за участь у бійці.

  

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції