Колишнього поліцейського судитимуть за вимагання грошей зі студентів

Аня Мартинюк 15 травня 2020, 11:45

4000 доларів хотів колишній правоохоронець за те, щоб не привертати до відповідальності студентів за бійку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 травня, стало відомо, що колишнього поліцейського з одного з відділів Головного управління Національної поліції у Львівській області судитимуть за вимагання грошей зі студентів. Мова йде про суму у розмірі 4000 доларів. У справі також фігурує його брат.

Наразі до суду направлено обвинувальний висновок.

«Вони звинувачуються в здирстві і отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)», - розповіли у ДБР.

За гроші колишній правоохоронець обіцяв не привертати до кримінальної студентів за участь у бійці.