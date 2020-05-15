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Ситуація з коронавірусом в Україні досі стабільна. Кількість хворих збільшилась на 483 людини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 травня, у прес-службі МОЗ заявили, що за останню добу кількість нових виявлених хворих становить 483 людини. Загальна кількість людей з COVID-19 – 17330 осіб. З них 476 летальних випадків та 4473 людини одужало.
У Києві наразі 2068 випадків, а в Київській області - 1094 випадки. Ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 674 випадки.
Волинська область — 582 випадки.
Дніпропетровська область — 791 випадок.
Донецька область — 121 випадок.
Житомирська область — 538 випадків.
Закарпатська область — 816 випадків.
Запорізька область — 356 випадків.
Івано-Франківська область — 1188 випадків.
Кіровоградська область — 437 випадків.
Львівська область — 942 випадки.
Луганська область — 42 випадки.
Миколаївська область — 228 випадків.
Одеська область — 712 випадків.
Полтавська область — 257 випадків.
Рівненська область — 1074 випадки.
Сумська область — 158 випадків.
Тернопільська область — 1060 випадків.
Харківська область — 757 випадків.
Херсонська область — 167 випадків.
Хмельницька область — 222 випадки.
Чернівецька область — 2600 випадків.
Черкаська область — 350 випадків.
Чернігівська область — 96 випадків.
Нагадаємо, карантинні заходи в Укаїні уже послаблено. Людям дозволено гуляти групами по 8 людей, зокрема у парках та скверах.
11:09: В МОЗ оновили статистику щодо кількості хворих на коронавірус
09:45: За довічного царя – У Рунеті висміяли новий закон про дистанційне голосування
09:12: Словенія оголосила про завершення епідемії коронавірусу
12:09: Ляшко розкритикував намір влади ввести культурний збір
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