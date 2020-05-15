В МОЗ оновили статистику щодо кількості хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 15 травня 2020, 11:09

Ситуація з коронавірусом в Україні досі стабільна. Кількість хворих збільшилась на 483 людини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 травня, у прес-службі МОЗ заявили, що за останню добу кількість нових виявлених хворих становить 483 людини. Загальна кількість людей з COVID-19 – 17330 осіб. З них 476 летальних випадків та 4473 людини одужало.

У Києві наразі 2068 випадків, а в Київській області - 1094 випадки. Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 674 випадки.

Волинська область — 582 випадки.

Дніпропетровська область — 791 випадок.

Донецька область — 121 випадок.

Житомирська область — 538 випадків.

Закарпатська область — 816 випадків.

Запорізька область — 356 випадків.

Івано-Франківська область — 1188 випадків.

Кіровоградська область — 437 випадків.

Львівська область — 942 випадки.

Луганська область — 42 випадки.

Миколаївська область — 228 випадків.

Одеська область — 712 випадків.

Полтавська область — 257 випадків.

Рівненська область — 1074 випадки.

Сумська область — 158 випадків.

Тернопільська область — 1060 випадків.

Харківська область — 757 випадків.

Херсонська область — 167 випадків.

Хмельницька область — 222 випадки.

Чернівецька область — 2600 випадків.

Черкаська область — 350 випадків.

Чернігівська область — 96 випадків.

Нагадаємо, карантинні заходи в Укаїні уже послаблено. Людям дозволено гуляти групами по 8 людей, зокрема у парках та скверах.