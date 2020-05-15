Коронавірусна криза – У США вже 36,5 млн безробітних

Аня Мартинюк 15 травня 2020, 10:27

У США збільшилась кількість людей, які звернулися до держави за допомогою по безробіттю.

Новину передає «Преса України».

За даними американських ЗМІ, у США ще 3 мільйони людей подали на допомогу по безробіттю. Також, за офіційними даними, 40% сімей з низьким рівнем заробітку втратили роботу.

Ситуацію прокоментував український письменник Анатолій Ульянов, який пребуває у Штатах.

«Про Велику Депресію більше ніхто не згадує, оскільки її "велич" обнулити нинішньою кризою, що не залишає від капіталізму нічого, крім бажання його душити. Діагнози червоних, розчавлених неоліберальним Термідором, виявилися вірні. Сьогодні, коли "вільний ринок" втоптує в смерть найбільш масові і жебрацькі верстви населення, оголюючи тим самим свої жорстокі жорна, у нас немає більш точного інструменту для аналізу того, що відбувається, крім того, який дає нам ліва школа. Гасло "соціалізм або варварство" - це буквально той вибір, перед яким ми сьогодні опинилися», - зазначив він у соцмережі.

Нагадаємо, США стоять на першому місці за кількістю хворих на коронавірус. Тут 1,457,593 випадки інфікування. З них 86 912 людей померли.