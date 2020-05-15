За довічного царя – У Рунеті висміяли новий закон про дистанційне голосування

Аня Мартинюк 15 травня 2020, 09:45

Інтернет-спільнота зауважила, що тепер росіяни взагалі не братимуть участь у виборах, оскільки дистанційне голосування допоможе легко їх фальсифікувати.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 14 травня, у Держдумі РФ прийняли закон, який дозволяє голосувати на виборах поштою і через інтернет. Так зване дистанційне електронне голосування уже оцінили представники Рунету, які й раніше сумнівались у чесності результатів виборів.

Так, влада РФ пішла на такий крок, посилаючись на пандемію коронавірусу та необхідність ізолюватися вдома. Серед людей, які прокоменутвали крок російської влади, був і шоумен Сергій Шнуров. У соцмережі, він зазначив, що підроблювати голоси у Росії – звична практика, а тепер на вибори й зовсім не треба витрачати гроші.

«Кивок головою в бік телевізора буде вважатися як голосування «за» довічного царя?» - пожартували у Мережі.

«Тепер переможе дочка Алсу», - іронічно відзначили коментатори, згадуючи скандал з дочкою Алсу, яка перемогла у пісенному конкурсі без особливих талантів.

«Найбільше цікавить, яку породу голубів використовуватимуть???» - також з'явилось у коментарях.

Нагадаємо, найближчі вибори в Росії заплановані на осінь.