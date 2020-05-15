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Словенія оголосила про завершення епідемії коронавірусу

Аня Мартинюк 15 травня 2020, 09:12
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Словенія оголосила про завершення епідемії коронавірусу

Впродовж останніх 14 днів в країні фіксували незначну кількість хворих на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 травня, стало відомо, що уряд Словенії заявив про офіційне припинення епідемії коронавірусу. Так, це перша країна Європи, яка пішла на такий крок. Причина – протягом останніх двох тижнів в країні зафіксували менше 7 нових випадків захворювання.

Тим не менше, громадяни країни муситимуть дотримуватись раніше пропонованих правил для запобігання поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, Словенія з двомільйонним населенням має 1464 випадки інфікування коронавірусом. З них 103 летальних випадків.  

 

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