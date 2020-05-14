Крюкова виставила на аукціон політичну картину

Аня Мартинюк 14 травня 2020, 15:10

Картина маслом демонструє останні події в Україні.

Новину передає «Преса України».

Українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі картину, яку запропонувала придбати.

Перша ставка лоту – 800 доларів США.

«Масло, полотно. Назва «Мастершеф велюрової кухні», - зазначила вона.

Вона також додала, що картина заряджена на хороший настрій. На ній можна побачити нардепа Миколу Тищенка у ресторані «Велюр», який працював під час карантину. Також власника «Епіцентру» Олександра Грегу, який на підлозі збирає гроші, що також символізує заробітки депутата під час карантину, та інших.