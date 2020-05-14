Крюкова виставила на аукціон політичну картину

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Картина маслом демонструє останні події в Україні.
Новину передає «Преса України».
Українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі картину, яку запропонувала придбати.
Перша ставка лоту – 800 доларів США.
«Масло, полотно. Назва «Мастершеф велюрової кухні», - зазначила вона.
Вона також додала, що картина заряджена на хороший настрій. На ній можна побачити нардепа Миколу Тищенка у ресторані «Велюр», який працював під час карантину. Також власника «Епіцентру» Олександра Грегу, який на підлозі збирає гроші, що також символізує заробітки депутата під час карантину, та інших.
12:09: Ляшко розкритикував намір влади ввести культурний збір
09:52: ВРУ дала добро продовженню заборони «Вконтакте» та «Однокласники»
09:10: Пандемія змусила любителів кави ставати винахідливішими
08:38: В Україні майже півсотні немовлят очікують вивезення за кордон
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