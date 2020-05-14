Ляшко розкритикував намір влади ввести культурний збір

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За словами політика Олега Ляшка, податки треба зменшувати, а не впроваджувати нові.
Новину передає «Преса України».
Український політик Олег Ляшко розкритикував намір чинної влади запровадити 7% податкового збору на культуру. За його словами, робити цього не можна, адже українська економіка і так дихає на ладан, тому податки необхідно знизити.
«Україна має стати податковим хабом для Європи, щоб заохотити інвесторів приходити сюди, ставити виробництво і платити нашим людям зарплату. Але це можливо за однієї умови: надійна податкова система. Ніякої зміни правил і обману», - заявив колишній нардеп.
За його словами, в умовах карантину для того, щоб врятувати малий та середній бізнес треба знижувати податки.
«А гроші на культуру і спорт знайти дуже просто: перекрити корупцію на митниці, контрабанду, «обнал» коштів через схеми з ПДВ, а ще - зменшити видатки на суддів і прокурорів. Цих коштів на культурні проекти і спортивну інфраструктуру з головою вистачить!» - підсумував він.
Нагадаємо, раніше депутат президентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук виступила з ініціативою запровадити в Україні «єдиний культурний збір», адже у культурній сфері працює багато людей.
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