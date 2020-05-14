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НБУ знову зміцнив офіційну гривню

Аня Мартинюк 14 травня 2020, 11:35
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НБУ знову зміцнив офіційну гривню

Нацвалюта відвоювала у долара та євро 10 та 5 копійок відповідно. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 травня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Нацвалюта зміцнилась до провідної іноземної валюти на 10 копійок до 26,68 грн за долар.

Офіційний курс гривні до євро становить 29,02 грн. Гривня забрала у євро 5 копійок.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 26,64 грн. Продаж долара відбувається за 26,92 грн. Купівля євро проходить за 28,63 грн, а продаж проходить за 29,12 грн.  

На міжбанку курс долара в продажу подешевшав на 4 копійки до 26,72 грн. В покупці він втратив 4 копійки - до 26,69 грн.

 

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