В Італії від COVID-19 вилікувалась половина хворих

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Згідно з даними служби цивільної оборони Італії, кількість людей, які одужали, становить 112 541.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 травня, стало відомо, що в Італії з 222 104 інфікованих коронавірусом видужала 112 541 людина. Відомо, що кількість смертей від COVID-19 в країні становить 31 106 людей.
Відомо, що за останню добу вилікуватися вдалось 3 502 людям, а заразитися - 888.
Нагадаємо, за кількістю хворих на COVID-19 лідирують США – 1 430 348 людей, з яких 85 197 померли та 310 259 людей одужали.
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08:38: В Україні майже півсотні немовлят очікують вивезення за кордон
07:33: Кіберполіція викрила call-центри, де з карток українців списували гроші
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