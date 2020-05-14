В Італії від COVID-19 вилікувалась половина хворих

Аня Мартинюк 14 травня 2020, 11:01

Згідно з даними служби цивільної оборони Італії, кількість людей, які одужали, становить 112 541.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 травня, стало відомо, що в Італії з 222 104 інфікованих коронавірусом видужала 112 541 людина. Відомо, що кількість смертей від COVID-19 в країні становить 31 106 людей.

Відомо, що за останню добу вилікуватися вдалось 3 502 людям, а заразитися - 888.

Нагадаємо, за кількістю хворих на COVID-19 лідирують США – 1 430 348 людей, з яких 85 197 померли та 310 259 людей одужали.