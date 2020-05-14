В Україні виявили ще 422 людей з COVID-19

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За даними МОЗ, кількість людей, у яких є COVID-19, продовжує зростати. Разом з тим побільшало людей, які одужали.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 16847 випадків COVID-19. Хворих побільшало на 422 людини. З загальної кількості хворих 456 летальних випадків та 4143 пацієнта одужало.
У Києві кількість хворих збільшилась до 2012 випадків. В області тим часом 1067 випадків. Ситуація в інших областях країни наступна.
Вінницька область — 654.
Волинська область — 535.
Дніпропетровська область — 781.
Донецька область — 117.
Житомирська область — 533.
Закарпатська область — 791.
Запорізька область — 347.
Івано-Франківська область — 1166.
Кіровоградська область — 432.
Львівська область — 904.
Луганська область — 42.
Миколаївська область — 228.
Одеська область — 693.
Полтавська область — 257.
Рівненська область — 1062.
Сумська область — 158.
Тернопільська область — 1033.
Харківська область — 713.
Херсонська область — 165.
Хмельницька область — 209.
Чернівецька область — 2516.
Черкаська область — 348.
Чернігівська область — 84.
Про ситуацію в зонах тимчасової окупації в МОЗ наразі не повідомляють.
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