В Україні виявили ще 422 людей з COVID-19

Аня Мартинюк 14 травня 2020, 10:21

За даними МОЗ, кількість людей, у яких є COVID-19, продовжує зростати. Разом з тим побільшало людей, які одужали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 16847 випадків COVID-19. Хворих побільшало на 422 людини. З загальної кількості хворих 456 летальних випадків та 4143 пацієнта одужало.

У Києві кількість хворих збільшилась до 2012 випадків. В області тим часом 1067 випадків. Ситуація в інших областях країни наступна.

Вінницька область — 654.

Волинська область — 535.

Дніпропетровська область — 781.

Донецька область — 117.

Житомирська область — 533.

Закарпатська область — 791.

Запорізька область — 347.

Івано-Франківська область — 1166.

Кіровоградська область — 432.

Львівська область — 904.

Луганська область — 42.

Миколаївська область — 228.

Одеська область — 693.

Полтавська область — 257.

Рівненська область — 1062.

Сумська область — 158.

Тернопільська область — 1033.

Харківська область — 713.

Херсонська область — 165.

Хмельницька область — 209.

Чернівецька область — 2516.

Черкаська область — 348.

Чернігівська область — 84.

Про ситуацію в зонах тимчасової окупації в МОЗ наразі не повідомляють.