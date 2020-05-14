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Депутати підтримали продовження санкцій щодо російських соцмереж, адже агресія Росії щодо України продовжується.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 13 травня, ВРУ більшістю підтримала продовження санкцій щодо російських соцмереж. Так, на позачерговому засіданні парламенту було схвалено проект постанови №3319 «Про схвалення пропозицій про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Свій голос «за» віддали 248 народних обранців. Так, нардепи керувались тим, що агресія збоку РФ триває.
Окрім популярних соцмереж «Однокласники», «Вконтакте» українцям обмежили доступ до ресурсів сервісів Mail.ru.
09:52: ВРУ дала добро продовженню заборони «Вконтакте» та «Однокласники»
09:10: Пандемія змусила любителів кави ставати винахідливішими
08:38: В Україні майже півсотні немовлят очікують вивезення за кордон
07:33: Кіберполіція викрила call-центри, де з карток українців списували гроші
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