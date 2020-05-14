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ВРУ дала добро продовженню заборони «Вконтакте» та «Однокласники»

Аня Мартинюк 14 травня 2020, 09:52
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ВРУ дала добро продовженню заборони «Вконтакте» та «Однокласники»

Депутати підтримали продовження санкцій щодо російських соцмереж, адже агресія Росії щодо України продовжується.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 13 травня, ВРУ більшістю підтримала продовження санкцій щодо російських соцмереж. Так, на позачерговому засіданні парламенту було схвалено проект постанови №3319 «Про схвалення пропозицій про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Свій голос «за» віддали 248 народних обранців. Так, нардепи керувались тим, що агресія збоку РФ триває.

Окрім популярних соцмереж «Однокласники», «Вконтакте» українцям обмежили доступ до ресурсів сервісів Mail.ru.

 

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